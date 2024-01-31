CENTCOM: эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов

Центральное командование ВС США заявило, что эсминец USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную хуситами.

Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.

Ранее хуситы выпустили ракету по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.

Позже в США не подтвердили удар хуситов по своему кораблю в Аденском заливе.