CENTCOM: эсминец USS Gravely ВМС США сбил в Красном море крылатую ракету хуситов
Центральное командование ВС США заявило, что эсминец USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную хуситами.
Информация об этом появилась в соцсети Х CENTCOM.
Ранее хуситы выпустили ракету по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе.
Позже в США не подтвердили удар хуситов по своему кораблю в Аденском заливе.
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