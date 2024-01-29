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AP: в США не подтвердили удар хуситов по своему кораблю в Аденском заливе

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Информация об ударе йеменских хуситов по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе не поступала. Об этом заявил американский представитель в сфере обороны.
AP: в США не подтвердили удар хуситов по своему кораблю в Аденском заливе
  • Gettyimages.ru

«Чиновник, пожелавший остаться анонимным... заявил, что сведений об атаке на (Lewis B. — RT) Puller не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее представитель хуситов рассказал, что по кораблю ВМС США в Аденском заливе была выпущена ракета.

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