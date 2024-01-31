Fox News: Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Как передаёт Fox News, на эту награду он был номинирован членом палаты представителей конгресса США Клодией Тенни.

Заслугой, по её словам, за которую Трампу следует присудить награду, является помощь в подписании документов о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, получивших название «Авраамовы соглашения».

Отмечается, что ранее Трампа трижды номинировали на Нобелевскую премию мира.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Трамп является единственным в Европе и Соединённых Штатах политиком, способным остановить конфликт на Украине.