Вылеты отменили в аэропорту Берлина 1 февраля из-за забастовки сотрудников
- РИА Новости
- © Владимир Сергеев
Об этом говорится в заявлении аэропорта.
«Из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Ver.di для сотрудников служб безопасности во многих аэропортах, вылеты из аэропорта Берлин-Бранденбург в этот четверг, 1 февраля 2024 года, невозможны», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы.
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