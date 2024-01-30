Вылеты отменили в аэропорту Берлина 1 февраля из-за забастовки сотрудников

Все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены в четверг, 1 февраля, в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности.

Об этом говорится в заявлении аэропорта.

«Из-за предупредительной забастовки, объявленной профсоюзом Ver.di для сотрудников служб безопасности во многих аэропортах, вылеты из аэропорта Берлин-Бранденбург в этот четверг, 1 февраля 2024 года, невозможны», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы.

Ранее немецкие железнодорожники провели стачку с требованием повышения зарплаты.