Дипломат Суклал: страны Глобального Севера стучат в двери БРИКС
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи шерп и сушерп группы в рамках российского председательства.
«Большая часть развитых стран и стран Глобального Севера... тихонечко стучится в наши двери», — цитирует Суклала ТАСС.
Дипломат назвал такую ситуацию положительным сигналом, объяснив тем, что БРИКС не направлено против стран Запада.
Он добавил, что с просьбой присоединиться к БРИКС уже обратились около 30 стран.
Ранее замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.