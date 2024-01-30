Дипломат Суклал: страны Глобального Севера стучат в двери БРИКС

Шерпа Южно-Африканской республики в БРИКС Анил Суклал заявил, что большая часть развитых стран и стран Глобального Севера начинают «стучать в двери БРИКС».

Об этом он сказал в ходе встречи шерп и сушерп группы в рамках российского председательства.

«Большая часть развитых стран и стран Глобального Севера... тихонечко стучится в наши двери», — цитирует Суклала ТАСС.

Дипломат назвал такую ситуацию положительным сигналом, объяснив тем, что БРИКС не направлено против стран Запада.

Он добавил, что с просьбой присоединиться к БРИКС уже обратились около 30 стран.

Ранее замглавы МИД России, российский шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что расширение межгосударственного объединения поможет формированию нового, более равного и справедливого многополярного миропорядка.