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Директор ЦРУ Бёрнс: США лишились неоспоримого превосходства в мире

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс признал, что Соединённые Штаты лишились неоспоримого превосходства на мировой арене.
Директор ЦРУ Бёрнс: США лишились неоспоримого превосходства в мире
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в статье для издания Foreign Affairs.

«Подъём Китая и реваншизм России — это серьёзные геополитические вызовы в мире острой геополитической конкуренции, в котором США больше не принадлежит неоспоримое превосходство», — говорится в публикации.

По мнению Бёрнса, ситуацию для США осложняет происходящая сейчас технологическая революция. Глава ЦРУ назвал её более масштабной, чем промышленную революцию.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

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