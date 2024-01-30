Директор ЦРУ Бёрнс: ключом к безопасности Израиля являются отношения с Ираном

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс высказал мнение, что ключом к безопасности Израиля и всего ближневосточного региона являются отношения с Ираном.

Об этом он заявил в статье для издания Foreign Affairs.

«Ключом к безопасности Израиля — и региона — является сотрудничество с Ираном», — говорится в публикации.

По мнению Бёрнса, Иран «воодушевился кризисом» на Ближнем Востоке, а также готов расширять свою ядерную программу. Именно поэтому, добавил Бёрнс, необходимо выстраивать отношения с Ираном для региональной безопасности.

Ранее стало известно, что Катар не ведёт переговоры с хуситами, но оказывает давление на Иран, чтобы снизить напряжённость в регионе.