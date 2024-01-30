Директор ЦРУ Бёрнс: ключом к безопасности Израиля являются отношения с Ираном
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Об этом он заявил в статье для издания Foreign Affairs.
«Ключом к безопасности Израиля — и региона — является сотрудничество с Ираном», — говорится в публикации.
По мнению Бёрнса, Иран «воодушевился кризисом» на Ближнем Востоке, а также готов расширять свою ядерную программу. Именно поэтому, добавил Бёрнс, необходимо выстраивать отношения с Ираном для региональной безопасности.
Ранее стало известно, что Катар не ведёт переговоры с хуситами, но оказывает давление на Иран, чтобы снизить напряжённость в регионе.