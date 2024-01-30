FT: Израиль начал экономить боеприпасы в Газе в ожидании конфликта с «Хезболлой»
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Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлой» усугубится», — пишет издание.
Источник, знакомый с военными планами Израиля, указал, что, несмотря на это, израильские военные могут вести операцию в анклаве «ещё год или больше».
Также отмечается, что израильские чиновники считают, что достижения военных в Газе носят тактический характер, а не стратегический.
Ранее сообщалось, что армия Израиля в ходе операции в секторе Газа уничтожила лишь небольшую часть подземных тоннелей движения ХАМАС.