FT: Израиль начал экономить боеприпасы в Газе в ожидании конфликта с «Хезболлой»

Израильские военные начали экономить боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла».

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлой» усугубится», — пишет издание.

Источник, знакомый с военными планами Израиля, указал, что, несмотря на это, израильские военные могут вести операцию в анклаве «ещё год или больше».

Также отмечается, что израильские чиновники считают, что достижения военных в Газе носят тактический характер, а не стратегический.

Ранее сообщалось, что армия Израиля в ходе операции в секторе Газа уничтожила лишь небольшую часть подземных тоннелей движения ХАМАС.