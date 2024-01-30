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FT: Израиль начал экономить боеприпасы в Газе в ожидании конфликта с «Хезболлой»

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Израильские военные начали экономить боеприпасы в секторе Газа на случай эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла».
FT: Израиль начал экономить боеприпасы в Газе в ожидании конфликта с «Хезболлой»
  • AFP
  • © Nicolas GARCIA

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлой» усугубится», — пишет издание.

Источник, знакомый с военными планами Израиля, указал, что, несмотря на это, израильские военные могут вести операцию в анклаве «ещё год или больше».

Также отмечается, что израильские чиновники считают, что достижения военных в Газе носят тактический характер, а не стратегический.

Ранее сообщалось, что армия Израиля в ходе операции в секторе Газа уничтожила лишь небольшую часть подземных тоннелей движения ХАМАС.

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