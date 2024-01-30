Мезенцев: вопрос о единой валюте Союзного государства в настоящее время не стоит

Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии сейчас не стоит, сообщил государственный секретарь объединения Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в нацвалютах.

«Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота», — объяснил Мезенцев.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о недостаточном уровне взаимной интеграции России и Белоруссии для введения единой валюты двух стран.