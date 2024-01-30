Мезенцев: вопрос о единой валюте Союзного государства в настоящее время не стоит
- РИА Новости
По его словам, на данный момент достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в нацвалютах.
«Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота», — объяснил Мезенцев.
Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о недостаточном уровне взаимной интеграции России и Белоруссии для введения единой валюты двух стран.