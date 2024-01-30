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Мезенцев: вопрос о единой валюте Союзного государства в настоящее время не стоит

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Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии сейчас не стоит, сообщил государственный секретарь объединения Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
Мезенцев: вопрос о единой валюте Союзного государства в настоящее время не стоит
  • РИА Новости

По его словам, на данный момент достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в нацвалютах.

«Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота», — объяснил Мезенцев.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о недостаточном уровне взаимной интеграции России и Белоруссии для введения единой валюты двух стран.

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