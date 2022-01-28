Медведев заявил о недостаточном уровне интеграции России и Белоруссии для единой валюты
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«Уровень интеграции пока недостаточен... В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Медведев подчеркнул, что не стоит «забегать вперёд» по данному вопросу.
«И мы, кстати, никогда об этом и не говорили, что давайте введём единый рубль и всё наладится. Единая валюта — это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания, и так, например, появился евро», — добавил он.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия пока не пришли к созданию единой денежной валюты.