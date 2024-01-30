Японист Кистанов назвал дежурным заявление Кисиды о мирном договоре с Россией

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов назвал в беседе с RT дежурным заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

«Это было дежурное заявление премьер-министра на открывшейся очередной сессии парламента. Оно повторяет то, что мы тысячу раз слышали до того, — что Япония будет стремиться к заключению мирного договора на основе решения территориальной проблемы. Под решением территориальной проблемы понимается получение четырёх южных Курильских островов — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые Япония считает своими исконными территориями и требует вернуть. Никаких компромиссов, только четыре острова», — объяснил собеседник RT.

При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция России заключается в том, что никаких территориальных вопросов в отношениях с Японией не существует.

«Я думаю, что премьер-министр Японии чисто риторически ставит вопрос, понимая, что негативная реакция со стороны России обеспечена, и другой реакции быть не может. Кресло под Кисидой шатается, осенью, в сентябре, истекает срок его пребывания в кресле председателя правящей Либерально-демократической партии, говорят, что его можно уже списывать со счетов», — добавил эксперт.

В этих условиях, по словам Кистанова, он, видимо, пытается набрать очки во внешней сфере.

«Учитывая, что на внутреннем фронте — экономическом, политическом — у него полный провал, у него рейтинг крайне низкий, судя по опросам общественного мнения. А эта проблема беспроигрышная: «Плохая Россия «отняла» у Японии острова, надо возвращать, давайте это делать». Тем более на носу 7 февраля, День северных территорий, когда в Японии собирается общенациональный митинг, выступает премьер-министр с речью... Это действо, это шоу мы скоро увидим», — заключил аналитик.

Ранее Кисида заявил о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских островах.

По словам политика, при этом Токио продолжит продвигать санкционное давление на фоне ситуации на Украине и окажет поддержку Киеву.