Лавров: глава МИД Швейцарии не объяснил смысл копенгагенского формата без России

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым не смог ответить на вопрос о смысле встреч в рамках копенгагенского формата по Украине, если в них не участвует России.

Встреча Кассиса и Лаврова состоялась в Нью-Йорке 23 января.

По словам Лаврова, швейцарский министр заявил о желании Швейцарии помогать в поиске компромисса в ситуации вокруг Украины.

Также Кассис рассказал Лаврову, что был проведён копенгагенский формат по Украине в Давосе.

Впоследствии Лавров заявил на пресс-конференции, что необходимо искать решение с участием России.

«Я у него (главы МИД Швейцарии. — RT) спросил: если ты это понимаешь, то зачем вы все эти мероприятия проводите? Ответа нет, но то, что это пропагандистский ход, которому Запад придаёт огромное значение, — это факт», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что Москва удивлена комментариями МИД Швейцарии после встречи с Лавровым на полях СБ ООН о якобы поиске путей для переговоров по украинскому конфликту.