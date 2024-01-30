Союз независимых полицейских: во Франции возможны стычки аграриев и силовиков

Жёсткие столкновения аграриев и силовиков могут начаться во Франции, если Европа не отреагирует на требования французских фермеров, считает представитель Союза независимых полицейских Франции Жан-Пьер Коломбес.

Об этом он сказал в интервью RT.

«Здесь мне на ум приходит Украина, которая вновь вышла на первый план, поскольку мы импортируем невероятные объёмы украинского куриного мяса, произведённого по небольшой стоимости и в весьма плачевных условиях», — отметил Коломбес.

Как напомнил собеседник, европейцы навязали себе строгие правила в области защиты окружающей среды.

«Но в то же самое время импортируем те продукты, которые производятся без соблюдения каких-либо правил», — продолжил он.

Группа фермеров ранее заблокировала проезд по шоссе А15 в 10 км к северу от Парижа. Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции — Lidl — столкнулась с проблемами поставок товаров в магазины из-за протестов фермеров.