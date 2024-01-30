Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком на своей странице в соцсети Х выразил мнение, что Соединённые Штаты намерены активно стремиться к обострению украинского конфликта из-за провалов ВСУ.

«Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение», — отметил он.

По мнению предпринимателя, западные страны пойдут на провокации против России, чтобы вынудить российскую сторону пойти на неприемлемые для неё условия мира, однако это приведёт к неприятным последствиям и лишь обострит конфликт.

Ранее колумнист газеты The Washington Post Ишан Тарур заявил о царящем среди представителей киевского режима отчаянии из-за роста международной усталости от конфликта на Украине и нехватки западной помощи и, как следствие, упущенных шансов на победу.