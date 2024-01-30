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Полковник Макгрегор: передача активов России обернётся экономическим крахом США

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что передача замороженных российских активов Украине обернётся экономическим крахом США.
Полковник Макгрегор: передача активов России обернётся экономическим крахом США
  • Gettyimages.ru

В своей соцсети Х (Twitter) он пояснил, что в этом случае Саудовская Аравия, Индия, Китай и другие страны начнут продавать по сниженным ценам облигации США. По словам полковника, таким образом, подорвётся финансовая система Соединённых Штатов и их экономика.

Макгрегор добавил, что антироссийский ход американского правительства лишит США их национальной мощи, на создание которой ушли сотни лет.

Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы.

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