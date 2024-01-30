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В Совбезе назвали святой обязанностью россиян защиту традиционных ценностей

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Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов в интервью ТАСС назвал святой обязанностью россиян защиту традиционных ценностей.

«Наша святая обязанность — защищать российские традиционные ценности, воспитывать граждан на примерах побед русского оружия», — цитирует его агентство.

При этом Мухитов подчеркнул важность борьбы с политическим и экономическим давлением на Россию, а также недопущения попыток переписать историю. 

Также он заявил, что Западу не под силу поработить Россию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил. что  Россия будет беречь традиционные ценности, в отличие от ряда стран.

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