В Совбезе назвали святой обязанностью россиян защиту традиционных ценностей
«Наша святая обязанность — защищать российские традиционные ценности, воспитывать граждан на примерах побед русского оружия», — цитирует его агентство.
При этом Мухитов подчеркнул важность борьбы с политическим и экономическим давлением на Россию, а также недопущения попыток переписать историю.
Также он заявил, что Западу не под силу поработить Россию.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил. что Россия будет беречь традиционные ценности, в отличие от ряда стран.