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Зеленский заявил, что Европа не сможет достаточно поддерживать Украину без США

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Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что Европа не сможет оказывать достаточную поддержку Украине без США.

«Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал видеть последствия прекращения поставок оружия Украине.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 30 января обсудит продолжение военной поддержки Киева с членами конгресса США.

Кроме того, он назвал поставки оружия Киеву инвестицией в безопасность стран НАТО.

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