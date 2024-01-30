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Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

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Французский актёр Ален Делон помещён под судебный надзор и ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью.

Об этом информирует BFMTV.

По данным телеканала, соответствующая мера была принята после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актёра его врачом.

Отмечается, что Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости.

В июне 2019 года Делон был госпитализирован.

Позже сообщалось, что он проходит лечение в Швейцарии после инсульта.

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