Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом
Об этом информирует BFMTV.
По данным телеканала, соответствующая мера была принята после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актёра его врачом.
Отмечается, что Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости.
В июне 2019 года Делон был госпитализирован.
Позже сообщалось, что он проходит лечение в Швейцарии после инсульта.