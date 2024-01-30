Yle: кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по «звонку» Путина
Об этом информирует Yle.
«Я бы не ответил», — заявил Стубб в программе A-studio.
При этом он отметил, что не видит необходимости в политических отношениях с Россией до тех пор, пока не будет завершён конфликт или пока не будет договорённостей по данному вопросу с союзниками.
Хаависто, в свою очередь, заявил, что ответил бы, поскольку данный звонок является звонком главы государства.
Однако, как отмечает вещатель, предметные политические дискуссии без координации с ближайшими союзниками на уровне ЕС Хаависто вести бы не стал.
Ранее на выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто.