На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто

Во второй тур президентских выборов, которые состоятся в Финляндии 11 февраля, вышли бывший премьер Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД страны Пекка Хаависто.

Об этом сообщил Минюст страны после подсчёта 100% голосов, передаёт ТАСС. По данным ведомства, Стубб набрал 27,2% голосов, Хаависто — 25,8%. Ранее сообщалось, что Стубб и Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов.