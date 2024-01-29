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На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто

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Во второй тур президентских выборов, которые состоятся в Финляндии 11 февраля, вышли бывший премьер Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД страны Пекка Хаависто.

Об этом сообщил Минюст страны после подсчёта 100% голосов, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, Стубб набрал 27,2% голосов, Хаависто — 25,8%.

Ранее сообщалось, что Стубб и Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов.

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