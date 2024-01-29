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AFP: в Гааге обнаружили книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени

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В Гааге в ходе ремонта здания нидерландского парламента нашли 99-летнюю капсулу времени, спрятанную под статуей короля Вильгельма II.
AFP: в Гааге обнаружили книги о битвах с Наполеоном в 99-летней капсуле времени
  • AFP
  • © Phil Nijhuis / ANP

Об этом сообщает France Press.

Как передаёт РИА Новости, рабочие, которые ремонтировали здание парламента, удивились, обнаружив металлический ящик, спрятанный между двумя стенами, поддерживающими постамент статуи короля.

Отмечается, что мэр Гааги Ян ван Занен в белых перчатках торжественно открыл капсулу.

В ней были книги о сражениях Виллема II против Наполеона, включая битву при Ватерлоо в 1815 году. Их автор — историк начала ХХ века, голландский генерал Франсуа де Бас.

В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге вскрыли капсулу от комсомольцев, заложенную на территории завода «Красная заря» в Ленинграде в 1968 году.

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