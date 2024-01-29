Сийярто: Венгрия и Украина сделали обнадёживающие шаги для улучшения отношений

Венгрия и Украина в ходе переговоров в Ужгороде сделали обнадёживающие шаги в восстановлении доверия между двумя странами.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Сегодня мы приехали сюда с целью восстановить атмосферу доверия в наших двусторонних отношениях. Я думаю, мы можем согласиться в том, что мы предприняли обнадёживающие шаги в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что не обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Ужгороде вопрос о соглашении по безопасности.