Сийярто: Венгрия и Украина сделали обнадёживающие шаги для улучшения отношений
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Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Сегодня мы приехали сюда с целью восстановить атмосферу доверия в наших двусторонних отношениях. Я думаю, мы можем согласиться в том, что мы предприняли обнадёживающие шаги в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Сийярто заявил, что не обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в Ужгороде вопрос о соглашении по безопасности.