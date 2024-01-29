В Охотском море застрял российский танкер, Япония направила к нему ледокол

Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море.

Об этом пишет Kyodo.

Как отмечается в материале, экипаж танкера сообщил региональной береговой охране, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов.

Российский танкер при этом находился в Охотском море в 24 км от города Эсаси на острове Хоккайдо.

К судну направили ледокол «Тэсио», но операция была приостановлена с заходом солнца. Она будет возобновлена 30 января.

В августе в порту Магадана подняли четыре затонувших судна со дна Охотского моря.