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В Охотском море застрял российский танкер, Япония направила к нему ледокол

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Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах в Охотском море.
В Охотском море застрял российский танкер, Япония направила к нему ледокол
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra Scotcher

Об этом пишет Kyodo.

Как отмечается в материале, экипаж танкера сообщил региональной береговой охране, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов.

Российский танкер при этом находился в Охотском море в 24 км от города Эсаси на острове Хоккайдо.

К судну направили ледокол «Тэсио», но операция была приостановлена с заходом солнца. Она будет возобновлена 30 января.

В августе в порту Магадана подняли четыре затонувших судна со дна Охотского моря.

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