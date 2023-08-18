Четыре затонувших судна подняли со дна Охотского моря

В порту Магадана подняли четыре затонувших судна со дна Охотского моря.

Работы идут в рамках федерального проекта «Национальная уборка», передаёт ОТР.

Суда поднимают, вытаскивают на берег и разбирают на металлолом.

«Суда лежат давно, и они практически все заилены. Это увеличивает вес в разы. Судно может весить 300, а из-за ила может быть порядка 500—600 т. Это усложняет работу», — прокомментировал директор порта Шаповалов.

В этом году планируют поднять ещё пять судов.

Ранее сообщалось, что военные Северного флота, учёные РГО и волонтёры провели уборку на острове Кильдин в Баренцевом море. Они уже собрали шесть тонн пластика, резины и прочего мусора.