Bloomberg: аналитикам ЦРУ запретили пользоваться Telegram на своих компьютерах

Аналитикам ЦРУ, работающим на российском направлении, запрещено использовать мессенджер Telegram на своих рабочих компьютерах, сообщает Bloomberg.

Как напоминает агентство, приложение пользуется популярностью среди российских военных блогеров.

«Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место», — рассказал источник агентства.

В Кремле ранее сообщили, что использование разведками стран мира социальных сетей для вербовки граждан — распространённая практика. Так там прокомментировали вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный в X.