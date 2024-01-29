Bloomberg: аналитикам ЦРУ запретили пользоваться Telegram на своих компьютерах
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Как напоминает агентство, приложение пользуется популярностью среди российских военных блогеров.
«Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место», — рассказал источник агентства.
В Кремле ранее сообщили, что использование разведками стран мира социальных сетей для вербовки граждан — распространённая практика. Так там прокомментировали вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный в X.