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Bloomberg: аналитикам ЦРУ запретили пользоваться Telegram на своих компьютерах

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Аналитикам ЦРУ, работающим на российском направлении, запрещено использовать мессенджер Telegram на своих рабочих компьютерах, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: аналитикам ЦРУ запретили пользоваться Telegram на своих компьютерах
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как напоминает агентство, приложение пользуется популярностью среди российских военных блогеров.

«Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место», — рассказал источник агентства.

В Кремле ранее сообщили, что использование разведками стран мира социальных сетей для вербовки граждан — распространённая практика. Так там прокомментировали вербовочный ролик для сотрудничества россиян с ЦРУ, опубликованный в X.

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