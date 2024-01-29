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Tasnim: в пригороде Дамаска два человека погибли в результате ударов ВС Израиля

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Два человека погибли в результате ударов израильской армии в пригороде Дамаска в Сирии, пишет иранское агентство Tasnim.
Tasnim: в пригороде Дамаска два человека погибли в результате ударов ВС Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

По его данным, удары были нанесены по району Сейида-Зейнаб.

Ещё несколько человек получили ранения.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва не приемлет удары Израиля по территории Сирии.

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