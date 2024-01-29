Tasnim: в пригороде Дамаска два человека погибли в результате ударов ВС Израиля
Два человека погибли в результате ударов израильской армии в пригороде Дамаска в Сирии, пишет иранское агентство Tasnim.
- Gettyimages.ru
- © Holger Leue
По его данным, удары были нанесены по району Сейида-Зейнаб.
Ещё несколько человек получили ранения.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва не приемлет удары Израиля по территории Сирии.
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