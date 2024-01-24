Лаврентьев: Россия не приемлет удары Израиля по территории Сирии
Об этом информирует ТАСС.
«Мы категорически не приемлем такой вариант решения вопроса, потому что он ведёт только к эскалации насилия», — сказал Лаврентьев.
При этом он подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы предотвратить вовлечение Сирии в региональный конфликт.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Израиль прекратить политические убийства после поражения в Дамаске нескольких офисов иранского Корпуса стражей Исламской революции.