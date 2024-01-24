Лаврентьев: Россия не приемлет удары Израиля по территории Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва не приемлет удары Израиля по территории Сирии.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы категорически не приемлем такой вариант решения вопроса, потому что он ведёт только к эскалации насилия», — сказал Лаврентьев.

При этом он подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы предотвратить вовлечение Сирии в региональный конфликт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Израиль прекратить политические убийства после поражения в Дамаске нескольких офисов иранского Корпуса стражей Исламской революции.