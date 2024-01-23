Лавров: Россия призывает Израиль прекратить политические убийства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Израиль прекратить политические убийства после поражения в Дамаске нескольких офисов иранского Корпуса стражей исламской революции.

Об этом он сказал в интервью CBS. Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что Россия настоятельно призывает израильскую сторону «прекратить нападения на Сирию, включая аэропорты Дамаска и Алеппо». По его словам, «это... прерывает доставку гуманитарной помощи».

«Прекратить политические убийства. В Дамаске несколько офисов иранского КСИР были поражены ракетой. По-видимому, израильской», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры.