Лавров: Россия призывает Израиль прекратить политические убийства
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Об этом он сказал в интервью CBS. Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что Россия настоятельно призывает израильскую сторону «прекратить нападения на Сирию, включая аэропорты Дамаска и Алеппо». По его словам, «это... прерывает доставку гуманитарной помощи».
«Прекратить политические убийства. В Дамаске несколько офисов иранского КСИР были поражены ракетой. По-видимому, израильской», — заявил Лавров.
Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры.