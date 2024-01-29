IHA: 23 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле будут депортированы

По факту стрельбы в церкви в Стамбуле задержан 51 человек, 23 из них будут депортированы. Об этом сообщило агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).

Отмечается, что задержанные обсуждали атаку в мессенджере.

«У 28 человек, в том числе троих граждан Турции, взяли отпечатки пальцев, их допрашивают», — говорится в заявлении.

Ранее в МВД Турции сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле.

По данным газеты Hürriyet, нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек, было «посланием» христианскому западному миру.