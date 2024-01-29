IHA: 23 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле будут депортированы
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Отмечается, что задержанные обсуждали атаку в мессенджере.
«У 28 человек, в том числе троих граждан Турции, взяли отпечатки пальцев, их допрашивают», — говорится в заявлении.
Ранее в МВД Турции сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле.
По данным газеты Hürriyet, нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек, было «посланием» христианскому западному миру.