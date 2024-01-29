Hürriyet: нападение на церковь в Стамбуле было «посланием» христианскому миру
- AP
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«Выбор церкви Санта-Мария для убийства имеет смысл с точки зрения послания христианскому западному миру», — говорится в заявлении.
Авторы статьи подчеркнули, что убийцы действовали профессионально и провели разведку местности перед нападением.
Ранее в МВД Турции сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле.
Также стало известно, что турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной стрельбе в церкви Стамбула.