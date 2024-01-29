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Hürriyet: нападение на церковь в Стамбуле было «посланием» христианскому миру

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Нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек, было «посланием» христианскому западному миру. Об этом сообщила газета Hürriyet.
Hürriyet: нападение на церковь в Стамбуле было «посланием» христианскому миру
  • AP
  • © Emrah Gurel

«Выбор церкви Санта-Мария для убийства имеет смысл с точки зрения послания христианскому западному миру», — говорится в заявлении.

Авторы статьи подчеркнули, что убийцы действовали профессионально и провели разведку местности перед нападением.

Ранее в МВД Турции сообщили о задержании двух подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле.

Также стало известно, что турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной стрельбе в церкви Стамбула.

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