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Депутат ЕП назвал ЕС диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии

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Депутат Европейского парламента от нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Марсел де Грааф назвал Европейский союз диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии за её отказ снимать вето на финансирование Украины объединением.
Депутат ЕП назвал ЕС диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии
  • AP
  • © Virginia Mayo

«ЕС ведёт войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза — диктатура!» — написал он в соцсети Х.

Таким образом политик прокомментировал статью газеты Financial Times. Издание со ссылкой на документ Евросоюза написало, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. 

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