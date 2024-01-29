Депутат ЕП назвал ЕС диктатурой из-за угрозы разрушить экономику Венгрии
- AP
- © Virginia Mayo
«ЕС ведёт войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза — диктатура!» — написал он в соцсети Х.
Таким образом политик прокомментировал статью газеты Financial Times. Издание со ссылкой на документ Евросоюза написало, что ЕС может саботировать венгерскую экономику, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.