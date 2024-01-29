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В Таиланде пройдёт премьерный показ российского фильма «Вызов»

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Премьерный показ российского фильма «Вызов» состоится в Таиланде в рамкх перекрёстного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.
В Таиланде пройдёт премьерный показ российского фильма «Вызов»
  • Legion-Media

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, Москва продолжает завоёвывать позиции мирового лидера в области киноиндустрии. 

«Москва также становится одним из мировых центров кинопроизводства и заметным экспортёром контента», — приводит ТАСС его заявление.

Кроме того, зрители в Таиланде увидят такие российские фильмы, как «Сердце Пармы», «Либерея: охотники за сокровищами», «Конёк-Горбунок» и «Обратимая реальность». Картины будут находиться в кинопрокате с февраля по апрель.

Ранее  генеральный директор Первого канала и продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст заявил, что картина Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли может получить продолжение.

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