В Таиланде пройдёт премьерный показ российского фильма «Вызов»

Премьерный показ российского фильма «Вызов» состоится в Таиланде в рамкх перекрёстного года культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, Москва продолжает завоёвывать позиции мирового лидера в области киноиндустрии.

«Москва также становится одним из мировых центров кинопроизводства и заметным экспортёром контента», — приводит ТАСС его заявление.

Кроме того, зрители в Таиланде увидят такие российские фильмы, как «Сердце Пармы», «Либерея: охотники за сокровищами», «Конёк-Горбунок» и «Обратимая реальность». Картины будут находиться в кинопрокате с февраля по апрель.

Ранее генеральный директор Первого канала и продюсер фильма «Вызов» Константин Эрнст заявил, что картина Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли может получить продолжение.