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Посольство КНР в США заявило о необоснованных допросах студентов в аэропорту

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Посольство КНР в США заявило о необоснованных допросах и долгих проверках китайских студентов в аэропорту Вашингтона.

Информация об этом появилась а странице диппредставительства в социальной сети WeChat, передаёт РИА Новости.

«По прибытии они подвергаются длительным допросам, у них проверяют все электронные устройства», — заявили в посольстве.

При этом отмечается, что некоторые студенты подвергаются ограничению свободы более чем на десять часов. Также некоторым из них приходится возвращаться домой, так как их визы аннулируют. 

Ранее начальник объединённого штаба Центрального военного совета (ЦВС) Китая генерал Лю Чжэньли подчеркнул, что Соединённым Штатам следует быть более осторожными в своих словах и поступках.

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