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Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках

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Начальник объединённого штаба Центрального военного совета (ЦВС) Китая генерал Лю Чжэньли подчеркнул, что Соединённым Штатам следует быть более осторожными в своих словах и поступках.
Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках
  • Gettyimages.ru
  • © Chu Yong

Об этом генерал сказал по видео-конференц-связи с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном.

Как отметил Лю Чжэньли, ключом к развитию стабильных и устойчивых отношений между Пекином и Вашингтоном является правильное пониманием американской стороной Китая.

Он добавил, что США должны также уважать коренные интересы и основные озабоченности Китая, в первую очередь имея в виду ситуацию вокруг Тайваня.

«Американская сторона должна... соблюдать осторожность в словах и поступках, предпринимать реальные действия для поддержания мира и стабильности в регионе», — цитирует генерала РИА Новости.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом напрямую сказал ему, что Тайвань в конце концов воссоединится с материковым Китаем и это произойдёт мирным путём.

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