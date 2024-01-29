В Британии запретят одноразовые электронные сигареты
В канцелярии премьера Британии заявили о планах запретить одноразовые вейпы
Запрет введут на фоне практически девятикратного роста за два года числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, которые используют одноразовые электронные сигареты.
Также в канцелярии Сунака сообщили, что 9% подданных Британии в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.
Новые меры предполагают также ограничения по вкусам жидкостей электронных сигарет и изменение способа их демонстрации в магазинах, чтобы они не привлекали подростков.
Кроме того, предполагается запретить продажу табачных изделий всем, кто родился 1 января 2009 года и позже.
В ноябре сообщалось, что в Приморском крае России шесть человек пострадали из-за жидкости для электронных сигарет.
Пострадавшие жаловались на кашель, затруднённое дыхание, головокружение и тошноту.