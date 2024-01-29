В Британии запретят одноразовые электронные сигареты

Британское правительство представит законопроект о запрете продажи одноразовых электронных сигарет на территории страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.

Запрет введут на фоне практически девятикратного роста за два года числа подростков в возрасте от 11 до 17 лет, которые используют одноразовые электронные сигареты.

Также в канцелярии Сунака сообщили, что 9% подданных Британии в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.

Новые меры предполагают также ограничения по вкусам жидкостей электронных сигарет и изменение способа их демонстрации в магазинах, чтобы они не привлекали подростков.

Кроме того, предполагается запретить продажу табачных изделий всем, кто родился 1 января 2009 года и позже.

В ноябре сообщалось, что в Приморском крае России шесть человек пострадали из-за жидкости для электронных сигарет.

Пострадавшие жаловались на кашель, затруднённое дыхание, головокружение и тошноту.