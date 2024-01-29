Глава МИД Британии Кэмерон осудил нападения на базы США на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на военные базы США на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем нападения связанных с Ираном группировок ополченцев на военные силы США», — сказал Кэмерон.

Кроме того, он призвал Иран снизить напряжённость в регионе.

«Мы продолжаем призывать Иран к деэскалации в регионе», — добавил министр.

Ранее сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.