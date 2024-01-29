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Глава МИД Британии Кэмерон осудил нападения на базы США на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осудил атаки на военные базы США на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем нападения связанных с Ираном группировок ополченцев на военные силы США», — сказал Кэмерон.

Кроме того, он призвал Иран снизить напряжённость в регионе.

«Мы продолжаем призывать Иран к деэскалации в регионе», — добавил министр.

Ранее сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.

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