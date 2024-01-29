Американский сенатор Грэм призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм в связи с атакой по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана», — сказал Грэм.

По его словам, такая мера станет не только «возмездием за убийство» американских солдат, но и будет произведена в целях сдерживания «будущей агрессии».

Ранее в США заявили о гибели троих военных при атаке дрона на базу в Иордании.

Также Байден, комментируя атаку на военнослужащих США в Иордании, заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке.

Позже сообщалось, что по меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником по американской базе на Ближнем Востоке.