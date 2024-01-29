Американский сенатор Грэм призвал ответить на обстрел базы США ударом по Ирану
Об этом информирует РИА Новости.
«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана», — сказал Грэм.
По его словам, такая мера станет не только «возмездием за убийство» американских солдат, но и будет произведена в целях сдерживания «будущей агрессии».
Ранее в США заявили о гибели троих военных при атаке дрона на базу в Иордании.
Также Байден, комментируя атаку на военнослужащих США в Иордании, заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке.
Позже сообщалось, что по меньшей мере 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы при ударе беспилотником по американской базе на Ближнем Востоке.