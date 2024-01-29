ЦТАК: КНДР испытала крылатые ракеты «Пульхвасаль-3-31» при запуске с подлодки
КНДР провела успешное испытание крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31», осуществив их запуск с подводной лодки.
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд... и точно поразили цель на острове», — говорится в заявлении.
Ранее КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты.
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