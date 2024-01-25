ЦТАК: КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты

Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31».

Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

По его данным, ракета на сегодняшний день находится в разработке.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила ракеты в сторону Жёлтого моря.