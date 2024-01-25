ЦТАК: КНДР испытала новый тип стратегической крылатой ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31».
Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
По его данным, ракета на сегодняшний день находится в разработке.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила ракеты в сторону Жёлтого моря.
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