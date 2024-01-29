Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил в интервью журналу «Эксперт», что развитие торгово-экономических связей с Европейским союзом в среднесрочной перспективе невозможно и Москва это понимает.

«Мы исходим из реальности и понимаем, что в среднесрочной перспективе развитие торгово-экономических связей с ЕС вряд ли возможно», — сказал он.

При этом Оверчук подчеркнул, что экономические связи с Европой разрывала не Россия.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул могут восстановить партнёрские отношения, если Южная Корея не станет пересекать красную линию и организовывать прямые поставки оружия Киеву.