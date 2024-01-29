Оверчук: развитие экономических связей с ЕС в среднесрочной перспективе невозможно
«Мы исходим из реальности и понимаем, что в среднесрочной перспективе развитие торгово-экономических связей с ЕС вряд ли возможно», — сказал он.
При этом Оверчук подчеркнул, что экономические связи с Европой разрывала не Россия.
Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул могут восстановить партнёрские отношения, если Южная Корея не станет пересекать красную линию и организовывать прямые поставки оружия Киеву.