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Оверчук: развитие экономических связей с ЕС в среднесрочной перспективе невозможно

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Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил в интервью журналу «Эксперт», что развитие торгово-экономических связей с Европейским союзом в среднесрочной перспективе невозможно и Москва это понимает.

«Мы исходим из реальности и понимаем, что в среднесрочной перспективе развитие торгово-экономических связей с ЕС вряд ли возможно», — сказал он.

При этом Оверчук подчеркнул, что экономические связи с Европой разрывала не Россия.

Ранее посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул могут восстановить партнёрские отношения, если Южная Корея не станет пересекать красную линию и организовывать прямые поставки оружия Киеву.

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