Делегация Совфеда примет участие в заседании группы дружбы с парламентом Ирана

Делегация Совфеда отправилась в Иран для участия в заседании группы дружбы с парламентом республики.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на программу визита.

Отмечается, что в состав делегации входят первый зампред комитета Совета Федерации по науке Дмитрий Василенко, зампред комитета по соцполитике Мохмад Ахмадов и член комитета по соцполитике Андрей Чернышёв.

Встречи состоятся с председателем парламентской группы дружбы меджлиса Ирана Эбрахимом Резаи и с председателем комиссии по образованию меджлиса Али Резой Монади.

24 января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан провели переговоры в Москве.