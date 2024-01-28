Делегация Совфеда примет участие в заседании группы дружбы с парламентом Ирана
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на программу визита.
Отмечается, что в состав делегации входят первый зампред комитета Совета Федерации по науке Дмитрий Василенко, зампред комитета по соцполитике Мохмад Ахмадов и член комитета по соцполитике Андрей Чернышёв.
Встречи состоятся с председателем парламентской группы дружбы меджлиса Ирана Эбрахимом Резаи и с председателем комиссии по образованию меджлиса Али Резой Монади.
24 января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан провели переговоры в Москве.