Tasnim: ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе

ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе перевозивший контрабандное топливо танкер.

Об этом пишет агентство Tasnim.

Как передаёт ТАСС, военнослужащие Ирана захватили судно с 2 млн л контрабандного топлива по решению суда. Правоохранительные органы страны задержали 14 членов экипажа.

По словам командующего военно-морским округом КСИР генерала Хейдара Хенарияна Меграда, танкер под флагом одного из государств Океании находился под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и был захвачен после входа в оперативный район ВМС.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что британский эсминец Diamond отразил атаку хуситов, уничтожив беспилотник в Красном море.

11 января ВМС армии Ирана задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива.