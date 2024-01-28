RT в Telegram
Подпишись

Tasnim: ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе

Короткая ссылка
ВМС Корпуса стражей исламской революции захватили в Персидском заливе перевозивший контрабандное топливо танкер.
Tasnim: ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Tasnim.

Как передаёт ТАСС, военнослужащие Ирана захватили судно с 2 млн л контрабандного топлива по решению суда. Правоохранительные органы страны задержали 14 членов экипажа.

По словам командующего военно-морским округом КСИР генерала Хейдара Хенарияна Меграда, танкер под флагом одного из государств Океании находился под разведывательным наблюдением с момента дозаправки и был захвачен после входа в оперативный район ВМС.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что британский эсминец Diamond отразил атаку хуситов, уничтожив беспилотник в Красном море.

11 января ВМС армии Ирана задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить