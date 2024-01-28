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В Финляндии проходит голосование на выборах президента

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Голосование в первом туре президентских выборов началось в Финляндии.
В Финляндии проходит голосование на выборах президента
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что правом голосовать на выборах президента обладают 4,2 млн человек. По данным агентства, 44,7% избирателей, или 1,9 млн граждан, отдали свои голоса досрочно.

Подсчёт голосов после первого этапа начнётся в 20:00 по местному времени, как только закроются избирательные участки. Если ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов, то 11 февраля в стране пройдёт второй тур.

Ранее кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что не будет поддерживать политические отношения с Россией в случае победы на выборах.

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