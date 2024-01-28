RT в Telegram
Подпишись

Трамп заявил, что Вашингтон является «кошмарным местом убийств и преступности»

Короткая ссылка
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступности».
Трамп заявил, что Вашингтон является «кошмарным местом убийств и преступности»
  • Gettyimages.ru

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Невада он призвал очистить и восстановить столицу страны, передаёт ТАСС.

«Очистим столицу, отремонтируем, восстановим нашу столицу, чтобы она больше не была кошмарным местом убийств и преступности, а стала самой красивой столицей в мире», — заявил бывший президент.

Трамп добавил, что превратит американские города в маяки надежды, безопасности и красоты в случае переизбрания на пост.

Ранее он заявил, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить