Трамп заявил, что Вашингтон является «кошмарным местом убийств и преступности»

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал Вашингтон «кошмарным местом убийств и преступности».

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Невада он призвал очистить и восстановить столицу страны, передаёт ТАСС.

«Очистим столицу, отремонтируем, восстановим нашу столицу, чтобы она больше не была кошмарным местом убийств и преступности, а стала самой красивой столицей в мире», — заявил бывший президент.

Трамп добавил, что превратит американские города в маяки надежды, безопасности и красоты в случае переизбрания на пост.

Ранее он заявил, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.