Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ посетить Россию

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Россию в ближайшее время.

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — сказала она агентству РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнула, что в рамках поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы межведомственные консультации с Гросси.

«До этих консультаций гендиректор агентства намерен в очередной раз посетить российскую Запорожскую АЭС, которая расположена возле города Энергодара», — добавила Захарова.

Ранее Гросси заявил о намерении в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию».