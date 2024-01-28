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Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ посетить Россию

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Россию в ближайшее время.
Захарова подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ посетить Россию
  • Gettyimages.ru

«Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси действительно намерен посетить Россию в ближайшее время для дальнейшей координации нашего взаимодействия с агентством», — сказала она агентству РИА Новости.

Представитель МИД подчеркнула, что в рамках поддержания диалога с руководством МАГАТЭ по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС запланированы межведомственные консультации с Гросси.

«До этих консультаций гендиректор агентства намерен в очередной раз посетить российскую Запорожскую АЭС, которая расположена возле города Энергодара», — добавила Захарова.

Ранее Гросси заявил о намерении в ближайшее время посетить «Запорожье, Киев и Россию».

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