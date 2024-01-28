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Протестующие пытались сорвать выступление Байдена на предвыборном мероприятии

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Выступление президента США Джо Байдена несколько раз попытались прервать выкриками из толпы во время предвыборного мероприятия в Южной Каролине.
Протестующие пытались сорвать выступление Байдена на предвыборном мероприятии
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Трансляция выступления велась телеканалом C-SPAN.

После начала речи Байдена его попыталась сорвать женщина, которая выкрикивала лозунги в поддержку Палестины. Охранники вывели протестующую из зала, а в это время союзники Байдена пытались заглушить выкрики женщины скандированием лозунгов в поддержку президента.

Во время мероприятия это повторялось несколько раз.

Ранее сообщалось, что Байден во время выступления с речью назвал экс-президента США Дональда Трампа своим профессором.

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