Протестующие пытались сорвать выступление Байдена на предвыборном мероприятии

Выступление президента США Джо Байдена несколько раз попытались прервать выкриками из толпы во время предвыборного мероприятия в Южной Каролине.

Трансляция выступления велась телеканалом C-SPAN.

После начала речи Байдена его попыталась сорвать женщина, которая выкрикивала лозунги в поддержку Палестины. Охранники вывели протестующую из зала, а в это время союзники Байдена пытались заглушить выкрики женщины скандированием лозунгов в поддержку президента.

Во время мероприятия это повторялось несколько раз.

Ранее сообщалось, что Байден во время выступления с речью назвал экс-президента США Дональда Трампа своим профессором.