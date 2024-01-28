Протестующие пытались сорвать выступление Байдена на предвыборном мероприятии
- AP
- © Jacquelyn Martin
Трансляция выступления велась телеканалом C-SPAN.
После начала речи Байдена его попыталась сорвать женщина, которая выкрикивала лозунги в поддержку Палестины. Охранники вывели протестующую из зала, а в это время союзники Байдена пытались заглушить выкрики женщины скандированием лозунгов в поддержку президента.
Во время мероприятия это повторялось несколько раз.
Ранее сообщалось, что Байден во время выступления с речью назвал экс-президента США Дональда Трампа своим профессором.