МИД: Россия готова быть гарантом приднестровского урегулирования

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности российской стороны быть гарантом приднестровского урегулирования.

Как он заявил в интервью ТАСС, в вопросе урегулирования нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра.

«Россия, как посредник и гарант приднестровского урегулирования, готова этому способствовать», — сказал он.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии перешли от переговоров к методам давления.