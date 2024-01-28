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Политолог Дисен назвал заявление ЕК об Освенциме историческим ревизионизмом

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Преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю заявлениями о том, что Освенцим освободили «союзные войска», и назвал это историческим ревизионизмом.

Об этом он написал в соцсети X.

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС», — сказал Дисен.

По его словам, Советский Союз был частью союзных войск, однако, как подчеркнул политолог, Освенцим освободила именно Красная Армия.

Ранее представительство России при ЕС поправило главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая приписала освобождение Освенцима союзным войскам.

Также музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме не пригласил посольство России на годовщину освобождения лагеря советскими войсками.

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