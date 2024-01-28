Лидер британской партии «Наследие» Кертен: Россия не враг Великобритании
Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
Об этом он написал в соцсети X.
«Что за бредятина. Россия нам не враг», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель главы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс заявил, что полиция Британии будет бороться с «угрозами» со стороны России, КНР и Ирана.
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