Изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

Об этом он написал в соцсети X.

«Что за бредятина. Россия нам не враг», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс заявил, что полиция Британии будет бороться с «угрозами» со стороны России, КНР и Ирана.