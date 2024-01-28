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Экс-разведчик Шаффер: военных запасов США хватит лишь на месяц боевых действий

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Активные поставки вооружений Украине привели к тому, что собственных запасов у США хватит лишь на месяц полномасштабного военного конфликта.

С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер. 

«У нас есть где-то 30-дневный... запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником», — сказал Шаффер.

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также президент России Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

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